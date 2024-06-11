Σοκάρουν οι νέες αποκαλύψεις για τη στυγερή δολοφονία της 11χρονης Βασιλικής Νικολοπούλου στην Ηλεία από τον 37χρονο θείο της, με τις Αρχές να αναμένουν από στιγμή σε στιγμή την ιατροδικαστική έκθεση που θα διευκρινίζει αν τελέστηκε και πράξη βιασμού σε βάρος του κοριτσιού.

Στο μεταξύ, το skai.gr φέρνει στη δημοσιότητα ένα δεύτερο βίντεο ντοκουμέντο από το μοιραίο βράδυ, στο οποίο διακρίνεται το αυτοκίνητο του 37χρονου καθ' ομολογίαν δολοφόνου να διασχίζει τον δρόμο με την 11χρονη να βρίσκεται μέσα σε αυτό, νομίζοντας ότι κατευθύνονται στο σπίτι του παππού της.

Λίγη ώρα αργότερα, το κοριτσάκι θα έχανε τη ζωή του με κτηνώδη τρόπο.

Ο δράστης θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα - Παρίστανε τον ανήσυχο και έκανε αναρτήσεις για την εξαφάνιση της 11χρονης

Όπως αποκαλύπτει ο ΣΚΑΪ και ο Θεοδόσης Πάνου, ο 37χρονος το πρωί της Κυριακής βρισκόταν στο σπίτι της 11χρονης, η οποία μάλιστα προσφέρθηκε να του πλύνει το αυτοκίνητο να καθαρίσει από τη λασποβροχή, το οποίο το είχε αγοράσει από τον πατέρα του θύματος. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο δολοφόνος σχεδίαζε να κακοποιήσει και να δολοφονήσει το παιδί μέσα στο ίδιο του το σπίτι.

Στη συνέχεια,όμως, το κορίτσι ξεκίνησε λίγο πριν τις 9 το βράδυ να πάει στο σπίτι του παππού με τα πόδια, ο δράστης προσφέρθηκε ως θείος της να τη μεταφέρει εκείνος με το αυτοκίνητο, η 11χρονη δέχτηκε και από εκεί ξεκίνησε ο εφιάλτης για εκείνη.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, στις 3 το πρωί είχε δηλωθεί η εξαφάνιση της μικρής από τους γονείς της και στις 4.30 ο 37χρονος παρίστανε τον ανήσυχο και έκανε αναρτήσεις για την εξαφάνισή της, προθυμοποιώντας μάλιστα να βοηθήσει και στην έρευνα των Αρχών. Τελικά, γύρω στις 3.30 το μεσημέρι της Δευτέρας, ο δολοφόνος ομολόγησε στους αστυνομικούς τη στυγερή του πράξη και αναμένεται σε λίγη ώρα να διαβεί την πόρτα του Εισαγγελέα, ενώ κατά πάσα πιθανότητα θα πάρει προθεσμία να απολογηθεί έως Πέμπτη ή Παρασκευή.

Υπενθυμίζεται ότι ο skai.gr έφερε στη δημοσιότητα τα δυο βίντεο που «έκαψαν» τον 37χρονο δράστη και οδήγησαν τις Αρχές στην ταυτοποίηση προσαγωγή και κατοπιν σύλληψη του καθώς και στα δυο βίντεο φαίνεται το αυτοκίνητο του και η 11χρονη.

Δείτε το πρώτο βίντεο

