Λόγω των αυξημένων θερμοκρασιών την Τετάρτη 12/6 και την Πέμπτη 13/6, οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Αθηναίων καθώς και η κεντρική υπηρεσία (Ρόδου 181, Σεπόλια) θα λειτουργήσουν από τις 7 π.μ. έως τις 2 μ.μ.
Το ελαστικό ωράριο λειτουργίας θα εφαρμοστεί σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα προστασίας υπαλλήλων για λόγους υγείας - Λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών ενόψει του επικείμενου καύσωνα».
Η αλλαγή αυτή πραγματοποιείται με γνώμονα:
• την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση όλων των οικογενειών των οποίων τα παιδιά φιλοξενούνται στις δομές,
• την προστασία της υγείας των υπαλλήλων όλων των υπηρεσιών του φορέα,
• την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.
