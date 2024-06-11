Λογαριασμός
Μειωμένο ωράριο λειτουργίας, σήμερα και αύριο, στους βρεφονηπιακούς του δήμου Αθηναίων λόγω καύσωνα

Οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Αθηναίων καθώς και η κεντρική υπηρεσία (Ρόδου 181, Σεπόλια) θα λειτουργήσουν από τις 7 π.μ. έως τις 2 μ.μ.

Λόγω των αυξημένων θερμοκρασιών την Τετάρτη 12/6 και την Πέμπτη 13/6, οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Αθηναίων καθώς και η κεντρική υπηρεσία (Ρόδου 181, Σεπόλια) θα λειτουργήσουν από τις 7 π.μ. έως τις 2 μ.μ.

Το ελαστικό ωράριο λειτουργίας θα εφαρμοστεί σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα προστασίας υπαλλήλων για λόγους υγείας - Λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών ενόψει του επικείμενου καύσωνα».

Η αλλαγή αυτή πραγματοποιείται με γνώμονα:

• την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση όλων των οικογενειών των οποίων τα παιδιά φιλοξενούνται στις δομές,

• την προστασία της υγείας των υπαλλήλων όλων των υπηρεσιών του φορέα,

• την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.

