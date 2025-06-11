Ικαρία: Ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας;

Η κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα ταξίδεψε μέχρι την πανέμορφη Ικαρία, και μεταξύ άλλων συνομίλησε με τους κατοίκους του νησιού, για να μας αποκαλύψουν ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας.

Το νησί του Ικάρου θεωρείται μία από τις πιο μακρόβιες περιοχές στον κόσμο, με τους ντόπιους να ζουν κατά μέσο όρο περισσότερο από τους κατοίκους άλλων περιοχών τόσο της Ελλάδας, όσο και της Ευρώπης, καθώς το ποσοστό των ενενηντάρηδων και των εκατοστάρηδων που υπάρχουν εκεί είναι πολύ πιο υψηλό από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο.

Όπως λένε και οι ίδιοι χαρακτηριστικά, αυτό που παίζει μεγάλο ρόλο είναι ο απλός, παραδοσιακός τρόπος ζωής, η έλλειψη άγχους και φυσικά η καλή διατροφή. Οι περισσότεροι κάτοικοι του νησιού τρώνε τα προϊόντα που οι ίδιοι καλλιεργούν στους κήπους και τα χωράφια τους, το ελαιόλαδο αποτελεί βασικό συστατικό σε όλες τις συνταγές, πάνε για περπάτημα στη φύση και φυσικά… δεν φοράνε ρολόγια! Και ενώ μπορεί να έχουν κατηγορηθεί σαν «τεμπέληδες», για τους αργούς ρυθμούς ζωής που επικρατούν πάνω στο νησί, και αυτό φέρει τη δική του εξήγηση.

Οι Ικαριώτες ήταν και είναι πολύ εργατικοί. Τα παλιότερα όμως χρόνια, και εξαιτίας του φόβου των πειρατών, έμαθαν να εργάζονται και να κυκλοφορούν κυρίως τη νύχτα. Πριν καλά - καλά ξημερώσει έψηναν έναν καφέ, πήγαιναν να φροντίσουν τα ζώα που είχαν και έπειτα πήγαιναν στα χωράφια. Την ώρα που έδυε ο ήλιος, επέστρεφαν στα σπίτια τους, και αφού έτρωγαν όλοι μαζί, έβγαιναν τη νύχτα για να κάνουν τις αγορές τους! Ακόμη και σήμερα στο βόρειο μέρος του νησιού, τα μαγαζιά ανοίγουν το βράδυ, για να κάνει ο κόσμος τα ψώνια του, ενώ τις πρωινές ώρες είναι ναι μεν ανοιχτά, ωστόσο αν κάποιος θέλει να αγοράσει κάτι, υπάρχει ένας κουμπαράς, για να ρίχνουν μέσα τα χρήματα. Αυτή η ιδιαίτερη συνήθεια πέρασε από γενιά σε γενιά και μένει ακόμη ζωντανή.

Επίσης, οι κάτοικοι του νησιού είναι πολύ φιλόξενοι, και αυτό θα το καταλάβετε από τη στιγμή που θα πατήσετε το πόδι σας στο νησί. Εκεί αποδίδουν και αυτοί το ξεχωριστό vibe που αποπνέει η Ικαρία συγκριτικά με τα υπόλοιπα νησιά. Και αν είστε αρκετά τυχεροί και πετύχετε κάποιο πανηγύρι, θα διαπιστώσετε πως όλος ο κόσμος γίνεται μία παρέα, και όλοι μαζί χορεύουν στις πλατείες και κάτω από πλατάνια, σαν να μην υπάρχει αύριο. Και κάπου ανάμεσα στον γρήγορο ικαριώτικο και τους μεθυστικούς ήχους του βιολιού ξεχνάς για λίγο τα άγχη της καθημερινότητας, αλλά και την αίσθηση του χρόνου. Κι αυτή είναι η αυθεντική και ξεχωριστή ενέργεια της Ικαρίας.



Πηγή: skai.gr

