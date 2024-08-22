Δηλητηριώδες εντόμο εντοπίστηκε σε παραλία της Ικαρίας

Το δηλητηριώδες έντομο Λιθόκερος εντόπισαν πολίτες στην παραλία Αργυρού στην περιοχή Λευκάδα στην Ικαρία.

Ο Λιθόκερος ή Lethocerus Patruelis Belostomatidae όπως είναι η επίσημη ονομασία του, είναι το μεγαλύτερο υδρόβιο έντομο της Ευρώπης.

Απαντάται συνήθως σε θερμά και τροπικά κλίματα (σπανίως στην Ελλάδα, μέχρι τα τελευταία 2-3 χρόνια), ενώ το μήκος του μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 12 εκατοστά.

Σε αντίθεση με τα άλλα έντομα της οικογένειας Belostomatidae, το θηλυκό αφήνει τα αυγά του στην παραλία, κοντά στη θάλασσα και συνήθως σε ανθρώπινες κατασκευές, με το αρσενικό να τα φυλάει από άλλους θηρευτές και να τα βρέχει κάθε τόσο με νερό της θάλασσας.

Ο λιθόκερος τρέφεται με μικρά οστρακόδερμα, ψαράκια και αμφίβια, ενώ το δηλητηριώδες δάγκωμά του στον άνθρωπο μπορεί να προκαλέσει οξύ πόνο, ο οποίος διαρκεί για κάποιες ώρες, αλλά δεν προκαλεί θάνατο, εκτός και αν το θύμα είναι αλλεργικό στο δηλητήριο του.

