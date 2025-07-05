Ιεράπετρα- Φωτιά: Η μεγάλη καταστροφή όπως την είδε ο δορυφόρος

Το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσε η μεγάλη φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε την Τετάρτη 2 Ιουλίου στην ευρύτερη περιοχή των Φέρμων και των Αχλιάς στην Ιεράπετρα, αποτυπώνεται γλαφυρά στις δορυφορικές εικόνες που δημοσιεύει το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης του ΙΤΕ (Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας).

Σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα, οι φλόγες κατέκαψαν τουλάχιστον 6.000 στρέμματα γης.

Πρόκειται για μια εκτεταμένη περιβαλλοντική καταστροφή, η οποία έρχεται να προστεθεί στα 2.500 στρέμματα που είχαν χαθεί στην ίδια περιοχή μόλις πέρυσι.

Οι επιστήμονες του εργαστηρίου, αξιοποιώντας δεδομένα του ευρωπαϊκού δορυφόρου Sentinel-2 (σύστημα Copernicus), χαρτογράφησαν την καταστροφή, αποτυπώνοντας τις πληγείσες εκτάσεις.

Στον σχετικό χάρτη που δημοσιεύτηκε από το RSLab (rslab.gr), η φετινή καταστροφή αποτυπώνεται με κόκκινο, ενώ οι περσινές καμένες εκτάσεις σημειώνονται με κίτρινο, αποκαλύπτοντας τη συνεχή πίεση που δέχεται το φυσικό περιβάλλον της νότιας Κρήτης.

Εντυπωσιακή είναι και η αποτύπωση της περιοχής πριν και μετά τη φωτιά, με χρήση υπέρυθρης φασματικής απεικόνισης. Εκεί με έντονο πράσινο απεικονίζεται η βλάστηση που υπήρχε πριν και αυτό που έχει απομείνει μετά τη μεγάλη πυρκαγιά.

