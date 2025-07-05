Λογαριασμός
Συνελήφθη 52χρονος για την πυρκαγιά στα Μεσοχώρια Ευβοίας- Αύριο στον ανακριτή

Από τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες κάηκαν τουλάχιστον 10.000 στρέμματα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις

UPDATE: 20:55
Φωτιά

Στη σύλληψη ενός 52χρονου άνδρα για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στα Μεσοχώρια Ευβοίας, προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική πρόκειται για αλλοδαπό που εκτελούσε εργασίες καθαρισμού με χορτοκοπτικό.

Οι ενέργειες για τη σύλληψη έγιναν από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ).

Σημειώνεται ότι η φωτιά εκδηλώθηκε χθες τις απογευματινές ώρες, χθες, Παρασκευή, 4 Ιουλίου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεσοχώρια Ευβοίας και η πρώτη εκτίμηση είναι ότι κάηκαν 10.000 στρέμματα. 

Ο 53χρονος θα οδηγηθεί αύριο στον αρμόδιο ανακριτή.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Φωτιά Εύβοια σύλληψη
