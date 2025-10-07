Λογαριασμός
Ιερά Οδός: Στη φυλακή ο διανομέας που επιτέθηκε σε οδηγό - «Έβρισε τη μητέρα μου και βγήκα εκτός ελέγχου»

Προφυλακίστηκε ο 25χρονος διανομέας για την επίθεση σε οδηγό στην Ιερά Οδό. Ομολόγησε ότι χτύπησε το θύμα με κλειδί μετά από λεκτική διένεξη

Σύλληψη με χειροπέδες

Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 25χρονος διανομέας για την επίθεση σε οδηγό στην Ιερά Οδό.

Ο διανομέας απολογήθηκε για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης καθώς και για τα πλημμελήματα της παράνομης οπλοφορία οπλοχρησίας, της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και της εξύβρισης.

Απολογούμενος ο 25χρονος φέρεται να αποδέχθηκε την πράξη του υποστηρίζοντας πως βγήκε εκτός ελέγχου και χτύπησε τον οδηγό με κλειδί όταν το θύμα έβρισε τη μητέρα του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

