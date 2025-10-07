Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 25χρονος διανομέας για την επίθεση σε οδηγό στην Ιερά Οδό.
Ο διανομέας απολογήθηκε για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης καθώς και για τα πλημμελήματα της παράνομης οπλοφορία οπλοχρησίας, της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και της εξύβρισης.
Απολογούμενος ο 25χρονος φέρεται να αποδέχθηκε την πράξη του υποστηρίζοντας πως βγήκε εκτός ελέγχου και χτύπησε τον οδηγό με κλειδί όταν το θύμα έβρισε τη μητέρα του.
