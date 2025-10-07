Ακόμα μία κορυφαία διάκριση κατέκτησε η Ελλάδα στην αγορά της Δανίας, καθώς αναδείχθηκε ως ο «Καλύτερος Ταξιδιωτικός Προορισμός στην Ευρώπη» για το 2025 στα Danish Travel Awardsς, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΕΟΤ.

Τα Danish Travel Awards αποτελούν μία σημαντική αναγνώριση μεταξύ των επαγγελματιών της ταξιδιωτικής βιομηχανίας και διοργανώνονται από τις εταιρείες Travel Media Nordic, Standby.dk, Check-in.dk, και Turisme24.dk. Κάθε χρόνο απονέμονται βραβεία σε 24 κατηγορίες βάσει έρευνας που διεξάγεται από την εταιρεία ανάλυσης και συμβούλων EPINION. Επιπλέον, απονέμονται τρία ειδικά βραβεία και οι νικητές αναδεικνύονται από επιτροπή κριτών.

Η 28η τελετή απονομής των βραβείων 2025 διοργανώθηκε στην Κοπεγχάγη την 1η Οκτωβρίου 2025 και συγκέντρωσε 560 επαγγελματίες του ταξιδιωτικού κλάδου από όλη τη χώρα.

Στην κατηγορία ως ο «Καλύτερος Ταξιδιωτικός Προορισμός στην Ευρώπη» για το 2025 συνυποψήφιες χώρες ήταν η Ισπανία και η Ιταλία. Σε όλα αυτά τα χρόνια της διοργάνωσης είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα είναι υποψήφια και κατέκτησε την πρώτη θέση.

Το ελληνικό βραβείο παρέλαβε η Ευτυχία-Χριστίνα Αϊβαλιώτη, προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Εξωτερικού, αρμόδια για τις Βόρειες και τις Βαλτικές Χώρες.

Πηγή: skai.gr

