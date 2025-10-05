Ποινική δίωξη ασκήθηκε στον ντελιβερά ο οποίος τραυμάτισε με κατσαβίδι οδηγό αυτοκινήτου

Της Έλενας Γαλάρη

Ποινική δίωξη για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και για τα πλημμελήματα της παράνομης οπλοφορίας, οπλοχρησίας, της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και της εξύβρισης ασκήθηκε στον 25χρονο ντελιβερά ο οποίος τραυμάτισε με κατσαβίδι τον οδηγό αυτοκινήτου που κινείτο στην Ιερά Οδό.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.