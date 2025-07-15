Για θεσμική κίνηση, αντίθετη πλήρως με όποια υπόνοια περί συγκάλυψης χαρακτήρισε την πρωτοβουλία της κυβερνητικής πλειοψηφίας να ζητήσει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα πεπραγμένα στον ΟΠΕΚΕΠΕ από την ημέρα της ίδρυσης του το 1998 ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξη, που παρεχώρησε στον Alpha Radio 989.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η Εξεταστική Επιτροπή έχει ως στόχο να φωτίσει κρίσιμα ζητήματα, όπως η τεχνική λύση, η ύπαρξη ή μη και σε ποια περίοδο διασταυρωτικών ελέγχων, καθώς και τα περιφερειακά σχέδια βόσκησης.

Ερωτηθείς, δε, για τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε πως κατά την κυβέρνηση δεν προκύπτουν ενδείξεις για ποινικές ευθύνες των δύο πρώην υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για απόπειρα συμψηφισμού τυχόν ευθυνών μέσω της πρότασης για Εξεταστική και γνωστοποίησε ότι το σχετικό αίτημα μπορεί να κατατεθεί ακόμη και εντός της ημέρας και δήλωσε ότι η πρόταση για Εξεταστική θα κατατεθεί άμεσα και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων εβδομάδων.

Κυβερνητική Πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή

Συγκεκριμένα ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η κυβερνητική πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τις αγροτικές ενισχύσεις και τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποσκοπεί στη διερεύνηση μιας «ανοιχτής πληγής» που κόστισε στη χώρα πάνω από 2,7 δισ. ευρώ τα τελευταία 30 χρόνια. Τόνισε ότι η κίνηση αυτή δεν αποτελεί συγκάλυψη, αλλά προσπάθεια φώτισης κρίσιμων ζητημάτων, όπως η τεχνική λύση, οι διασταυρωτικοί έλεγχοι και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

«Εμείς δεν θεωρούμε ότι αυτή η επιλογή μας είναι μια συγκρουσιακή επιλογή, είναι μια συνειδητή επιλογή, η οποία έχει και έντονα στοιχεία αυτοκριτικής, και καλούμε όλα τα κόμματα -πραγματικά το λέω- και ειδικά όσα κυβέρνησαν, το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ, να μην σκεφθούν μικροκομματικά και ν' αγκαλιάσουν αυτήν την πρόταση και όταν τελειώσει αυτή η διαδικασία να έρθουμε ξανά με καθαρή εικόνα, να το συζητήσουμε», τόνισε.

Απάντηση στην Αντιπολίτευση

Ο κ Μαρινάκης απαντώντας στις προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής είπε πως, «δεν βλέπουμε ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία να συνιστούν ποινικό αδίκημα και μάλιστα η ίδια η Δικαιοσύνη, σε αντίθεση με το τι μπορεί να ίσχυσε σε προηγούμενες δικογραφίες για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, δεν έχει ασκήσει ποινικές διώξεις για τα μη πολιτικά πρόσωπα».

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ποινικές ευθύνες

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το εάν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναμένει εξελίξεις για τα πολιτικά πρόσωπα για να ασκήσει διώξεις και σε μη πολιτικά πρόσωπα ο κ. Μαρινάκης αρνήθηκε ότι ισχύει κάτι τέτοιο, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία της Εξεταστικής είναι αυτόνομη και δεν περιορίζεται από τις ποινικές διώξεις. Τόνισε ότι η επιτροπή θα εξετάσει όλα τα ζητήματα χωρίς χρονικούς περιορισμούς, παρότι οι ποινικές ευθύνες για μη πολιτικά πρόσωπα παραγράφονται μετά από 15 χρόνια.

Για την πρόταση ΣΥΡΙΖΑ - ΝΕΑΡ

Ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό χαρακτήρισε ως «ειρωνικό» το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά καταθέτουν πρόταση για Προανακριτική Επιτροπή εναντίον δύο μεταγενέστερων υπουργών, κατηγορώντας τους για την εφαρμογή της «τεχνικής λύσης» στις αγροτικές ενισχύσεις. Τόνισε ότι τα δύο κόμματα (ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ) κυβέρνησαν μαζί (με στελέχη της ΝΕΑΡ, όπως ο κ. Χαρίτσης, να υπηρετούν ως υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ) και αυτοί εφάρμοσαν και επέκτειναν την τεχνική λύση το 2017 μέσω Υπουργικής Απόφασης. Είπε ακόμα ότι κατηγορούν τους επόμενους υπουργούς για κάτι που οι ίδιοι έκαναν, δηλαδή τη συνέχιση της ίδιας πολιτικής και κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ και τη ΝΕΑΡ ότι εκμεταλλεύονται τη διαδικασία για αντιπολιτευτικούς σκοπούς, αντί να συμβάλουν σε μια ουσιαστική διερεύνηση.

Κλείνοντας, ο Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση είναι ανοιχτή σε μια νηφάλια συζήτηση για τα λάθη του παρελθόντος, αλλά αντιτίθεται στην ποινικοποίηση πολιτικών αποφάσεων που χαρακτήρισε ως «άνευ θέματος».

Η τεχνική λύση θέλει πολιτικό διάλογο, όχι ποινικοποίηση

Αναφερόμενος στην «τεχνική λύση» για τις αγροτικές ενισχύσεις, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι πρέπει να εξεταστεί μέσα από πολιτικό - και όχι ποινικό - πρίσμα, ενώ απέρριψε τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης ως «αβάσιμες».

Υπενθύμισε ότι η τεχνική λύση εφαρμόστηκε από το 2014 με υπουργούς τριών διαφορετικών κομμάτων (ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ) λόγω ευρωπαϊκών αναγκών. «Είναι κρίσιμο να διερευνηθεί αν εφαρμόστηκε σωστά, αλλά αυτό είναι πολιτική, όχι ποινική συζήτηση», τόνισε.

Κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα ότι «μεταφράζουν πολιτικές αποφάσεις σε ποινικές ευθύνες» χωρίς στοιχεία.

Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στις κατηγορίες εναντίον του υπουργού Μ. Βορίδη: «Αν διαβάσει κανείς τη δικογραφία, θα δει ότι η ερμηνεία της αντιπολίτευσης για πίεση είναι εικασία». Η επιτροπή θα μπορέσει να καλέσει όλους τους υπεύθυνους (κ. Βάρρα, κ. Σημανδράκος, διοικητικά στελέχη) για να διευκρινιστεί η λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Η διαδικασία δεν θα περιοριστεί, αλλά δεν πρέπει να γίνει εργαλείο κομματικών επιθέσεων», επισήμανε.

Η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα λειτουργήσει διαφανώς - Η Αντιπολίτευση ιστορικά εκμεταλλεύεται τον θεσμό

Ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τη στάση της κυβέρνησης στην προτεινόμενη Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ ανέδειξε το ιστορικό των Εξεταστικών Επιτροπών στην Ελλάδα.

Για τη διαδικασία της Εξεταστικής είπε ότι προβλέπεται η κατάθεση δεκάδων μαρτύρων, τόσο από τη δικογραφία όσο και νέων μαρτύρων. Η αντιπολίτευση, είπε, αναμένεται να εστιάσει στην ερμηνεία καταθέσεων ως πιθανών ποινικών ευθυνών, ενώ πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θα αξιολογήσει νέα δεδομένα πριν οριστικοποιήσει τη στάση της.

Ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ότι η Δικαιοσύνη δεν έχει εντοπίσει ποινικά αδικήματα σε αντίθεση με τις ερμηνείες της αντιπολίτευσης «Θα φωτιστούν 5-6 κρίσιμα σημεία που η αντιπολίτευση ερμηνεύει αυθαίρετα» τόνισε και είπε ότι ο πρωθυπουργός έχει εκφράσει την απογοήτευσή του για την ιστορική κομματικοποίηση του θεσμού. Τόνισε ότι η σημερινή κυβέρνηση ενίσχυσε τον θεσμό, δίνοντας στη μειοψηφία για πρώτη φορά το δικαίωμα να ζητά Εξεταστική. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε την Εξεταστική για τα Τέμπη, όπου 8 κόμματα εξέδωσαν 8 διαφορετικά πορίσματα. «Όταν έχεις 8 κόμματα με 8 πορίσματα, αυτό δείχνει κομματική εκμετάλλευση» τόνισε ο κ. Μαρινάκης, προσθέτοντας: Η κυβέρνηση δεσμεύεται να σεβαστεί τον θεσμό και καλεί την αντιπολίτευση να αποφύγει την εργαλειοποίηση της διαδικασίας. «Εμείς δεν φοβόμαστε την αλήθεια» κατέληξε ο υφυπουργός.

Χρονοδιάγραμμα και Στόχοι της Εξεταστικής

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι το αίτημα από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ θα κατατεθεί άμεσα, θα οριστεί εντός των ημερών που προβλέπεται η συζήτηση στο Κοινοβούλιο, «φαντάζομαι εντός των επόμενων εβδομάδων. Στη συνέχεια θα πρέπει να ψηφίσει η Ολομέλεια της Βουλής και εφόσον ψηφιστεί η Εξεταστική Επιτροπή θα οριστεί, το λογικό είναι να ξεκινήσει τις εργασίες της αμέσως μετά τις ολιγοήμερες διακοπές. Όλα αυτά, όμως, είναι αποτέλεσμα αποφάσεων των οργάνων του ελληνικού Κοινοβουλίου, δεν είναι της Κυβέρνησης, άρα η χρόνοι θα οριστούν από τη Διάσκεψη των Προέδρων και το ελληνικό Κοινοβούλιο» τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.