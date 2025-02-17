Η τρυφερή σέλφι του Γιώργου Πατούλη με τον νεογέννητο γιο του

Μια τρυφερή στιγμή μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, από το μαιευτήριο.

Ο κ. Πατούλης έβγαλε μια σέλφι με τον νεογέννητο γιο του, που είναι στην αγκαλιά της μητέρας του, Νάνσυ Κοιλού, ευχαριστώντας το ιατρικό προσωπικό αλλά και τον κόσμο που του ευχήθηκε για τον ερχομό του παιδιού.

Στην ανάρτησή του αναφέρει: «Καλή εβδομάδα σε όλους! Εμάς ξεκίνησε πολύ καλά, αφού κοντά μας έχουμε πλέον, το μικρό μας άγγελο, το νέο μέλος της οικογένειας μας.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς τον διαχρονικό φίλο και εξαιρετικό γιατρό Κώστα Πάντο και τους συνεργάτες του. Τον γυναικολόγο Βασίλη Παπαευσταθίου, θείο της Αναστασίας, αλλά και το εκπληκτικό προσωπικό του Μητέρα και τον Ανδρέα Καρταπάνη για τη θερμή στήριξη τους στη γέννηση του παιδιού μας.

Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ από εμάς, σε όλους τους φίλους μας για τις συγκινητικές και ειλικρινείς ευχές τους, δηλαδή σε ΌΛΟΥΣ ΕΣΑΣ!».

Πηγή: skai.gr

