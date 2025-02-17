Με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων απαντούν τα μπλόκα των αγροτών ζητώντας από την κυβέρνηση να ικανοποιήσει αιτήματα τους.

Ειδικότερα αποφάσισαν στις 6.30 το απόγευμα της Τετάρτης να πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, ημέρα που θα βρίσκεται ο πρωθυπουργός στη συμπρωτεύουσα με τον οποίο ζητούν νέα συνάντηση.

«Στη συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία των μπλόκων με κλιμάκιο αρμοδίων υπουργών της κυβέρνησης, την Παρασκευή 14 Φλεβάρη, εισπράξαμε την κυβερνητική άρνηση να ικανοποιηθούν τα βασικά αιτήματά μας έτσι όπως τα θέσαμε και για τα οποία βρισκόμαστε στα μπλόκα για περισσότερο από τρεις εβδομάδες», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι αγρότες και προσθέτουν: «Στη διάρκεια της συνάντησης, και κάτω από την πίεση του αγώνα μας, πήραμε κάποιες υποσχέσεις για «ψίχουλα» που κινούνται εντός των ασφυκτικών ορίων που θέτει ο διαβόητος «δημοσιονομικός χώρος», με τα οποία οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι μάς ζήτησαν να συμβιβαστούμε».

Οι υποσχέσεις αφορούν σε:

Αναπλήρωση εισοδήματος μόνο όσων έχουν υποστεί ζημιές στην παραγωγή πάνω από 30% σε σχέση με το 2023 και όχι για όλα τα προϊόντα.

Χρονική επιμήκυνση της κυβερνητικής απόφασης για την τιμή του αγροτικού ρεύματος, η οποία είχε ληφθεί στη διάρκεια των περσινών μπλόκων και 6μηνιαίοι λογαριασμοί στους αγρότες.

Θεσμοθέτηση της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Καυσίμων με ενδεχόμενο αύξησης των διαθέσιμων ποσών και πιθανό επαναπροσδιορισμό της ποσότητας πετρελαίου που απαιτείται για κάθε καλλιέργεια.

Μείωση του ισχύοντος πλαφόν για τη χορήγηση των συνδεδεμένων ενισχύσεων σε κάποια προϊόντα.

Η αντιπροσωπεία των αγροτών χαρακτήρισε τις υποσχέσεις «ψίχουλα», χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στα αιτήματά τους για:

Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος όλων των παραγωγών με συγκεκριμένα ποσά ανά καλλιέργεια.

Μείωση του κόστους παραγωγής, με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, τιμή 7 λεπτών την κιλοβατώρα στο αγροτικό ρεύμα, επιδότηση των αγροτοκτηνοτροφικών εφοδίων.

Κατώτατες εγγυημένες τιμές στα προϊόντα που θα εξασφαλίζουν εισόδημα με το οποίο οι βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι θα μπορούμε να παραμείνουμε στην παραγωγική διαδικασία.

Τα αποτελέσματα της συνάντησης μεταφέρθηκαν στα μπλόκα όλης της χώρας και έπειτα από διεξοδικές ενημερώσεις και συζητήσεις που έγιναν εκεί, αποφασίστηκε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.