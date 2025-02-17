Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό ποδηλάτη σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, στη Λεωφόρο Χρυσοστόμου Σμύρνης, στη Ραφήνα.

Σύμφωνα με το iRafina.gr, ένα ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε μία γυναίκα οδηγός, συγκρούστηκε με έναν 35χρονο ποδηλάτη, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να χτυπήσει άσχημα και να καταλήξει από τα τραύματά του.

Στο σημείο βρέθηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας με όχημα της Πολιτικής Προστασίας, όπως και περιπολικά της Αστυνομίας και το ΕΚΑΒ.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τις Αρχές, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια της μοιραίας σύγκρουσης.



Πηγή: skai.gr

