Ο Γιώργος Πατούλης και η σύζυγός του, Νάνσυ Κοίλου, υποδέχθηκαν τον γιο τους ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου. Ο πρώην περιφερειάρχης Αττικής και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών έκανε γνωστή την είδηση της γέννησης του δεύτερου γιου του μέσα από μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Καλώς ήρθες στη ζωή μας αντράκι μας!», έγραψε ο Γιώργος Πατούλης στην ανάρτησή του, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία με τα ποδαράκια του νεογέννητου γιου του.

«Γεννήσαμε όλα καλά, σας ευχαριστώ πολύ! Ξεκινήσαμε για φυσιολογικό τοκετό, αλλά τελικά δεν κατέβαινε το μωρό και έγινε καισαρική. Γεννήθηκε 3.950 γραμμάρια. Ήμουν μέσα στον τοκετό. Νιώθω συγκίνηση και αγάπη», ανέφερε ο ίδιος συγκινημένος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.