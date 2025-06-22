Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής πραγματοποίησαν το χρονικό διάστημα από την 19η Ιουνίου έως τις πρωινές ώρες σήμερα (22/6) 5.125 ελέγχους αλκοολομέτρησης σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής (Λεωφ. Ποσειδώνος, Λεωφ. Βουλιαγμένης κ.α.).

Στους παραπάνω ελέγχους εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 15 οδηγοί, υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l, ενώ βεβαιώθηκαν επιπλέον 155 παραβάσεις με παράλληλη ακινητοποίηση οχημάτων και αφαίρεση αδειών ικανότητας οδήγησης.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ: «οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση».

Πηγή: skai.gr

