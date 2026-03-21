Απίστευτο κι όμως ελληνικό... Δεν υπάρχουν πινακίδες κυκλοφορίας, γιατί... δεν υπάρχει τσίγκος στην αγορά, όπως αποκαλύπτει ο ΣΚΑΪ. Έτσι οι πολίτες περιμένουν να παραλάβουν τη νέα τους μοτοσικλέτα ή αυτοκίνητο για (φαινομενικά ασήμαντη) αφορμή.

«Δεν υπάρχουν τσίγκοι» δήλωσε κ. Μπαξεβάνης στον ΣΚΑΪ, ο οποίος έχει αντιπροσωπεία μοτοσικλετών. «Ο ΣΕΜΕ (Σύνδεσμος Εισαγωγέων Μοτοσικλετών Ελλάδος) έχει επαφή με το υπουργείο (Μεταφορών) αλλά ξεκάθαρη εικόνα δεν είχαμε ποτέ, και το πρόβλημα έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι (...) Δεν υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση» τόνισε ο επιχειρηματίας.

Πηγή: skai.gr

