Διασωληνωμένος νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη 7χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά το απόγευμα της Παρασκευής (20/3) στην Αγία Παρασκευή της Βέροιας.

Όπως αναφέρει μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο πατέρας του παιδιού:

«Παίζανε με τον αδερφό του και έναν φίλο του, είχαν απομακρυνθεί λίγο γιατί παίζανε κρυφτό. Πήγε να τους ψάξει κάπου, σε ένα σημείο σκόνταψε, έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του. Εκείνη την ώρα ήταν μόνος του, ξεκίνησαν να παίζουν με τον αδερφό του και έναν φίλο του κρυφτό, κρύφτηκαν ο αδελφός του και ο φίλος του και πήγε το παιδί να τους ψάξει. Βράδυ ήταν σκοτάδι είχε, εκεί που πήγε να τους ψάξει σκόνταψε σε ένα ξύλο, ένα κλαδί. Έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του στο τσιμέντο. Τώρα είναι κρίσιμα. Το παιδάκι είναι στην Εντατική, το παιδί το βρήκε ένα άλλο παιδάκι άσχετο και μετά πήγαν και οι γονείς αυτού του παιδιού και το βρήκαν».

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 20:30 όταν το παιδάκι, που ήταν με τη μητέρα του στην εκκλησία, βγήκε έξω να παίξει και κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες τραυματίστηκε σοβαρά.

Πηγή: skai.gr

