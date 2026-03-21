Ρέθυμνο: Θανατηφόρο τροχαίο στη διασταύρωση Αρμένων

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα, Σάββατο 21-3-2026, στην διασταύρωση Αρμένων Ρεθύμνου. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το αγροτικό όχημα στο οποίο επέβαινε ένας άνδρας, συγκρούστηκε με Ι.Χ το οποίο οδηγούσε πατέρας που είχε συνεπιβάτες τα δύο ανήλικα παιδιά του.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο οδηγός του αγροτικού οχήματος, ενώ για προληπτικούς λόγους στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκαν και τα δύο ανήλικα παιδιά.

Πηγή: skai.gr

