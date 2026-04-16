Η πρώην βάση του ΝΑΤΟ στη Λευκάδα που έχει γίνει από τα σημεία αναφοράς

Στην κορυφή του νησιού της Λευκάδας και μάλιστα κοντά στον Άγιο Δονάτο, οι τέσσερις μεγάλες κεραίες τραβούν την προσοχή των επισκεπτών.

Πρόκειται για μια από τις πολλές αμερικανικές βάσεις που υπήρχαν σε όλη τη χώρα και τις τελευταίες δεκαετίες έχει εγκαταλειφθεί, καθώς με τη λήξη του ψυχρού πολέμου δεν ήταν πλέον αναγκαία η μεταφορά σημάτων μεταξύ των συμμάχων.

Από τότε έχει περάσει πλέον στο Δήμο και δεκάδες επισκέπτες καθημερινά ανεβαίνουν στη βάση για να φωτογραφίσουν την απερίγραπτη θέα του νησιού, όπως άλλωστε έκανε και το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ.

Πηγή: skai.gr

