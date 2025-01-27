Η πόλη της Καστοριάς μέσα από τα μάτια των νέων

Νέα παιδιά από την Καστοριά μιλούν στην κάμερα του «Όπου υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ και μοιράζονται τα όνειρα, τις ελπίδες και τις ανησυχίες τους.

Θέλουν να παραμείνουν στον τόπο που γεννήθηκαν και αγαπούν αλλά δεν υπάρχουν ευκαιρίες και κίνητρα.

Τεράστιο πρόβλημα η εύρεση εργασίας, γεγονός που τα αναγκάζει να μεταναστεύσουν για να εξασφαλίσουν το μέλλον τους.

Συνοψίζουν πως η πόλη τους είναι πανέμορφη και είναι κρίμα να χαραμίζεται καθώς και τα ίδια τα παιδιά δεν μπορούν να κάνουν κάτι καθώς νιώθουν πιεσμένα και εγκλωβισμένα σε καταστάσεις που δεν αλλάζουν.

«Πολύ θα θέλαμε να αλλάξουμε την κατάσταση, δεν ξέρουμε πως να το κάνουμε», λένε χαρακτηριστικά παρατηρώντας πως η Καστοριά παλιότερα ήταν ιδιαιτέρως οικονομικά αναπτυγμένη, συνθήκη που τώρα βέβαια δεν υφίσταται δεν υφίσταται.

Ετσι ζητούν να δοθούν ευκαιρίες και φωνή στον νέο κόσμο.

