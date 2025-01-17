Σοκαριστικοί είναι οι διάλογοι που βγαίνουν στη δημοσιότητα μεταξύ του καθηγητή από τον Άλιμο που κατηγορείται για ασέλγεια σε 14χρονη μαθήτριά του, και άλλης μαθήτριας, στην οποία όπως φαίνεται είχε δώσει χάπι μετά από συνάντησή τους.

Όπως ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στο «Live You» ο Θεοδόσης Πάνου, αποδεικνύεται ότι δεν έχουμε μόνο την 14χρονη, αλλά και μια 16χρονη κοπέλα. Μέσα στο κινητό του, αλλά και στα ψηφιακά πειστήρια τα οποία έχουν κατασχεθεί, βρέθηκαν οι επίμαχες συνομιλίες, οι οποίες προκαλούν οργή και ανατριχίλα. Σε μια από αυτές τής λέει «τα χάπια που σου είπα δεν ήταν για το ζάχαρο, αλλά για να περνάμε πιο ωραία οι δυο μας».

Από την παραπάνω απάντηση προκύπτει σαφέστατα ότι υπάρχει συνάντηση του ατόμου αυτού με τη δεύτερη αυτή μαθήτρια. Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι Αρχές, ο 52χρονος φέρεται να ακολουθούσε συστηματικά το σύστημα αυτό, καθώς εξετάζονται άλλες 10 περιπτώσεις φερόμενων θυμάτων από τον καθηγητή.

Πηγή: skai.gr

