Άμεση ήταν η αντίδραση της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου στην καταγγελία που έκανε στον ΣΚΑΪ μια πολύτεκνη οικογένεια από τη Φλώρινα πως χάνει το voucher λόγω εισοδηματικών κριτηρίων.

Η υπουργός επισκέφτηκε την οικογένεια με τα 8 παιδιά που αναμένει σύντομα και την έλευση του 9ου και μιλώντας στον ΣΚΑΪ ανέφερε:

«Συζητήσαμε από κοντά και πραγματικά νιώθω πολύ τυχερή που γνώρισα όλη την οικογένεια. Είναι μια πάρα πολύ αξιοπρεπής οικογένεια. Γεμάτη καλοσύνη, γεμάτη αγάπη, που από μόνη της έχει μια τρομερή αξία για να καταλάβουμε τι σημαίνει ελληνική οικογένεια. 1η του μηνός ανακοινώσαμε με δελτίο τύπου κάποιες ουσιαστικές αυξήσεις για την ένταξη των παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Αυτές οι αυξήσεις είχαν δύο άξονες, μια οριζόντια ότι αυξάνουμε τα εισοδηματικά όρια από το 2ο παιδί και μετά και μια πολύ ουσιαστική η οποία είναι συγκεκριμένη στήριξη για τις οικογένειες που έχουμε 5 παιδιά και πάνω».

Όπως εξήγησε έμαθε την καταγγελία από τη μητέρα της και έσπευσε να επέμβει.

«Πηγαίνω χτες το πρωί από την Αθήνα στη Φλώρινα με κυβερνητικό κλιμάκιο για να δούμε τους ανθρώπους μας, τις δομές μας και πιο πολύ απ’ όλα να ακούσουμε και με παίρνει η μητέρα μου τηλέφωνο και μου λέει ‘’Δόμνα, βάλε ΣΚΑΪ’’. Της λέω ‘’μαμά πηγαίνω στη Φλώρινα με αυτοκίνητο, δεν μπορώ να βάλω δεν έχω και σήμα’’. Και μου ''λέει είναι μια κυρία πολύ καλή, αξιοπρεπής, πρέπει να την ακούσεις και να κάνετε κάτι για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς''».

Για το πρόβλημα που προέκυψε, η υπουργός εξήγησε πως: «Το ζήτημα ήταν πως η κυρία Λεωνίδα είχε το πρόβλημα που φτιάξαμε 1η Σεπτεμβρίου. Επειδή έχει 8 παιδιά, ταβάνιαζαν τα εισοδηματικά κριτήρια στα 5 παιδιά. Μέχρι τώρα, αν έχεις 32.000 ευρώ, με δύο παιδιά μπορείς να πας σε βρεφονηπιακό σταθμό, αν έχεις 3 παιδιά και 36.000 ευρώ μπορείς επίσης. Από τα 5 παιδιά και πάνω δεν αυξανόταν το εισόδημα, ήταν 42.000 ευρώ.

Η κυρία Λεωνίδα παίρνει από το κράτος, επειδή έχει 8 παιδιά και προσπαθούμε να την στηρίξουμε, 13.000 ευρώ το χρόνο. Βέβαια και δεν φτάνουν αλλά αυτά τα λεφτά μαζί με το εισόδημά της την πετούσαν έξω από τα εισοδηματικά. Από τα 42.000 ευρώ που ήταν στην κυρία Λεωνίδα, τα εισοδηματικά για να πάνε τα παιδιά της στον βρεφονηπιακό, γίνονται τώρα 53.000 και αυτό δίνει μια μεγάλη ανάσα».

Η πολύτεκνη μητέρα μιλώντας επίσης στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ανέφερε πως «ήταν μεγάλη μας τιμή να την φιλοξενήσουμε στο σπίτι μας. Η άμεση ανταπόκριση με συγκίνησε και με συγκινεί. Μπήκε ένα λιθαράκι. Οι μεταβολές μέσα στην κοινωνία θέλουν χρόνο και χρόνια αλλά μπήκε ένα λιθαράκι. Το οικογενειακό μας πρόβλημα ακούστηκε, ανταποκρίθηκε. Πιστεύω από εδώ και πέρα θα το εξετάζουν όλο και καλύτερα. Όλοι μαζί μπορούμε».





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.