Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Μποτιλιάρισμα 7,5 χλμ έχει δημιουργηθεί στην κάθοδο της Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης προς το ύψος της Ιεράς Οδού λόγω σύγκρουσης δύο βαρέων οχημάτων. Έχει επηρεαστεί η κάθοδος της Θηβών από το Ίλιον προς το Αιγάλεω, η λεωφόρος Λιοσίων από τους Αγίους Αναργύρους προς τον σταθμό Αττικής, η λεωφόρος Αχαρνών από τη Νέα Χαλκηδόνα προς τον Άγιο Νικόλαο και η Πατησίων από τη Νέα Χαλκηδόνα προς την Αγίου Μελετίου.

Καλύτερες εναλλακτικές αποτελούν η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισίας και ο άξονας Κύμης - Βεΐκου.

Αυξημένη επίσης είναι η κίνηση στον Σκαραμαγκά, στους Αγίους Αναργύρους και στη Βάρης - Κορωπίου προς το Κορωπί στο ύψος της Σχολής Ευελπίδων.

