Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Ισχυρό μποτιλιάρισμα αντιμετωπίζουν αυτήν την ώρα οι οδηγοί στα δυο ρεύματα του Κηφισού λόγω αλλεπάλληλων τροχαίων ατυχημάτων. Το ανοδικό ρεύμα είναι ακινητοποιημένο από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Νέα Χαλκηδόνα και εν συνεχεία παρουσιάζει πυκνή ροή έως τη Νέα Κηφισιά. Το καθοδικό ρεύμα παρουσιάζει προβλήματα από τη Νέα Φιλαδέλφεια προς τα πολυκαταστήματα του Αιγάλεω.

Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στον άξονα Γρηγορίου Λαμπράκη-Πέτρου Ράλλη από τις φυλακές Κορυδαλλού προς την Κηφισού, στην άνοδο της Β. Κωνσταντίνου, στην Αχαρνών ανάμεσα στη Νέα Χαλκηδόνα και τον Άγιο Νικόλαο ανά τμήματα, στην Αττική Οδό, στα δυο ρεύματα της Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού και στην Κατεχάκη.

Πηγή: skai.gr

