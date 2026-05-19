Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε πολύ σοβαρά πεζό στην Πετρούπολη

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας στην Πετρούπολη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 23:00, όταν ΙΧ αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε έναν πεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών στην Πετρούπολη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν», σε κρίσιμη κατάσταση.

Πηγή: skai.gr

