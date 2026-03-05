Δεμένα παραμένουν σήμερα τα πλοία στα λιμάνια όλης της χώρας, καθώς σε ισχύ βρίσκεται η 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχει κηρύξει η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, με αφορμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το αίτημα για απεγκλωβισμό των Ελλήνων ναυτικών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε στις 00:01 τα ξημερώματα και θα ολοκληρωθεί στις 24:00 τα μεσάνυχτα, καλύπτοντας πανελλαδικά όλες τις κατηγορίες πλοίων.

Η διοίκηση της Ομοσπονδίας χαρακτηρίζει «ιδιαιτέρως σοβαρή και επικίνδυνη» την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας ότι εκατοντάδες Έλληνες και αλλοδαποί ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία καταγγέλλει ως προκλητική την ενέργεια - για την οποία, όπως αναφέρει, έχει ήδη αποστείλει σχετική επιστολή - σύμφωνα με την οποία εταιρεία, σε συνεννόηση με την κυβέρνηση, φέρεται να ετοίμαζε την αποστολή πλοίου σε περιοχή όπου μαίνονται πολεμικές συγκρούσεις. Η ΠΝΟ σημειώνει ότι ξεκαθάρισε στον εκπρόσωπο της συγκεκριμένης εταιρείας, ο οποίος επισκέφθηκε τα γραφεία της Ομοσπονδίας, ότι «κανένα πλοίο δεν θα φύγει από την Ελλάδα για την περιοχή της Μέσης Ανατολής».

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων της ΠΝΟ περιλαμβάνονται ο άμεσος απεγκλωβισμός όλων των ναυτικών που βρίσκονται στην περιοχή, η κήρυξη της ευρύτερης ζώνης ως απαγορευμένης για την προσέγγιση πλοίων, καθώς και η λήψη μέριμνας από το υπουργείο για τους δόκιμους σπουδαστές που υπηρετούν σε πλοία και αδυνατούν να επιστρέψουν προκειμένου να συνεχίσουν τη φοίτησή τους.

Στην κινητοποίηση συμμετέχει και η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών.

Παράλληλα, ναυτεργατικά σωματεία προγραμματίζουν για σήμερα, Πέμπτη 5 Μαρτίου στις 15:00, παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και στα γραφεία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, με βασικό αίτημα τη διασφάλιση της ζωής και τον άμεσο επαναπατρισμό των ναυτεργατών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, με τα ναυτεργατικά σωματεία να κάνουν λόγο για ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες ναυσιπλοΐας, εγκλωβισμένα πλοία ελληνικών συμφερόντων και αυξημένο κίνδυνο για τα πληρώματα.

