Σήμερα Πέμπτη, 5 Μαρτίου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίου Αρχελάου και μαρτύρων, Αγίων Ευλαμπίου και Ευλογίου, Αγίου Κόνωνος

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Αρχέλαος, Ευλόγιος, Ευλογής, Ευλογία, Ευλογούλα, Ευλογίτσα, Κόνων

Ανατολή ήλιου: 06:51 - Δύση ήλιου: 18:22 - Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 31 λεπτά

Σελήνη 16.7 ημερών

Πηγή: skai.gr

