Νεκρό εντοπίστηκε ένα άτομο έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 21:10 σε εγκαταλελειμμένο κτίριο και κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν μια σορό αγνώστων στοιχείων .

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.