Ενας νεκρός από πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο

Έλληνας πυροσβέστης όχημα

Νεκρό εντοπίστηκε ένα άτομο έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο. 

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 21:10 σε εγκαταλελειμμένο κτίριο και κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν μια σορό αγνώστων στοιχείων . 

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

