Νεκρό εντοπίστηκε ένα άτομο έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο.
Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 21:10 σε εγκαταλελειμμένο κτίριο και κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν μια σορό αγνώστων στοιχείων .
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
