Θανατηφόρο τροχαίο στην Ποσειδώνος μετά από καραμπόλα 5 αυτοκινήτων

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον δύο ακόμα τραυματίστηκαν σε τροχαίο που σημειώθηκε γύρω στα μεσάνυχτα της Δευτέρας στη Λεωφόρο Ποσειδώνος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, πέντε ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους στην παραλιακή, στο ύψος της οδού Στρατηγού Σαράφη, στον Άλιμο, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Από τη σύγκρουση των οχημάτων ένα άτομο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας ενώ τραυματίστηκαν δύο άτομα, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά, τα οποία διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».

Λόγω της σύγκρουσης των πέντε οχημάτων δημιουργήθηκε δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Διενεργείται έρευνα για αίτια της σύγκρουσης των πέντε αυτοκινήτων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.