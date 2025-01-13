Η κακοκαιρία επελαύνει στη χώρα: Όλες οι τροποποιήσεις στην κυκλοφορία

H «επέλαση» της κακοκαιρίας στη χώρα έφερε κυκλοφοριακά προβλήματα με τις αρχές να προβαίνουν σε επιβεβλημένες λήψεις μέτρων και τροποποιήσεων όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους.

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνεται ότι, λόγω των δυσμενών καιρικών φαινομένων, η κατάσταση στο οδικό δίκτυο έχει ως ακολούθως:

Νομός Βοιωτίας:

Λόγω αποφυγής πρόκλησης κυκλοφοριακών προβλημάτων και εκδήλωσης δυσμενών καιρικών φαινομένων, αποφασίστηκε:

η προσωρινή καιπλήρη διακοπή κυκλοφορίας, παντός είδους βαρέως οχήματος, μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, ανεξαρτήτου χρήσεως αντιολισθητικών αλυσίδων, από την 07:45 ώρα της 13-01-2025, έως ύφεσης των φαινομένων, από την 30η χ/θ έως την 45η χ/θ της Π.Ε.Ο. Ελευσίνας – Θηβών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

η προσωρινή καιπλήρη διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, από την 09:20 ώρα της 13-01-2025, έως ύφεσης των φαινομένων, στον παράλληλο του οδικού άξονα της Α.Θ.Ε. (ρεύμα προς Λαμία), από τον κόμβο Οινόης έως την διασταύρωση αυτού, με την Λεωφ. Σχηματαρίου – Δηλεσίου (ύψος αποθηκών RAVENNA) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, λόγω μεγάλης συσσώρευσης υδάτων επί του οδοστρώματος, στο ύψος των παλιών διοδίων Σχηματαρίου (64η χ/θ). Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά μέσω του έτερου παραλλήλου του οδικού άξονα της Α.Θ.Ε.

Από τις ανωτέρω απαγορεύσεις εξαιρούνται τα οχήματα οδικής βοήθειας, τα φορτηγά που μεταφέρουν αλάτι και τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης.

Η κυκλοφορία των οχημάτων, διεξάγεται με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων λόγω χιονόπτωσης – παγετού:

Στην Παλαιά Εθνική Οδό Ελευσίνας – Θηβών, από την 30η χ/θ έως την 45η χ/θ.

Στην Επαρχιακή Οδό Ανάληψης – Κυριακίου και Κυριακίου – Αγίας Άννας.

Στην Επαρχιακή οδό Αράχωβας – Επταλόφου, από την 10η χ/θ έως τα όρια του Νομού Φωκίδας.

Στην Επαρχιακή οδό Αράχωβας – Επταλόφου, από την 14η χ/θ έως το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού (θέση Κελάρια).

Νομός Ευρυτανίας:

Λόγω αποφυγής πρόκλησης κυκλοφοριακών προβλημάτων και εκδήλωσης δυσμενών καιρικών φαινομένων, αποφασίστηκε η προσωρινή και πλήρη διακοπή κυκλοφορίας, παντός είδους βαρέως οχήματος, μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ανεξαρτήτου χρήσεως αντιολισθητικών αλυσίδων, από την 10:00 ώρα της 13-01-2025, έως ύφεσης των φαινομένων, εξαιρουμένων των οχημάτων οδικής βοήθειας, φορτηγών που μεταφέρουν αλάτι και οχημάτων εκτάκτου ανάγκης, στα ακόλουθα σημεία του οδικού άξονα:

Στην Εθνική Οδό Λαμίας – Καρπενησίου, από την 64,7 χ/θ έως την 72η χ/θ.

Στην Εθνική Οδό Λαμίας – Αγρινίου, από την 72η χ/θ έως την 132η χ/θ.

Στην Επαρχιακή οδό Καρπενησίου – Φουρνάς – Καρδίτσας, μέχρι τα όρια με τον Νομό Καρδίτσας.

Στην Επαρχιακή οδό Καρπενησίου – Προυσού – Αγρινίου, από την 35η χ/θ έως την 45η χ/θ.

Η κυκλοφορία των οχημάτων, διεξάγεται με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων λόγω χιονόπτωσης – παγετού, σε όλο το Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο.

Νομός Εύβοιας:

Η κυκλοφορία των οχημάτων, λόγω αύξησης όγκου υδάτων του Κηρέα ποταμού, έχει διακοπεί στην 1η χ/θ Επαρχιακής οδού Μαντουδίου – Κυμασίου, θέση «Πορτάρα» (ιρλανδική διάβαση). Η κυκλοφορία των οχημάτων προς το Κυμάσι Ευβοίας, διεξάγεται μέσω Μαντουδίου.

Η κυκλοφορία των οχημάτων, ένεκα πτώσης πετρών εντός οδοστρώματος, έχει διακοπεί στην δημοτική οδό (δευτερεύον οδικό δίκτυο), που συνδέει τους οικισμούς Λάλα και Καλύβια Καρύστου με την Παλαιά επαρχιακή οδό Καρύστου – Λεπούρων (στο ύψος της 4ης χ/θ).

Στην Επ.Οδό Δρυμώνα-Κερασιάς, θέση «Πουρνάρι», του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, λόγω αύξησης της στάθμης παρακείμενου χειμάρρου και εισροής υδάτων στο οδόστρωμα.

Νομός Φθιώτιδας:

Λόγω αποφυγής πρόκλησης κυκλοφοριακών προβλημάτων και εκδήλωσης δυσμενών καιρικών φαινομένων, αποφασίστηκε η προσωρινή και πλήρη διακοπή κυκλοφορίας, παντός είδους βαρέως οχήματος, μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ανεξαρτήτου χρήσεως αντιολισθητικών αλυσίδων, έως ύφεσης των φαινομένων, εξαιρουμένων των οχημάτων οδικής βοήθειας, φορτηγών που μεταφέρουν αλάτι και οχημάτων εκτάκτου ανάγκης, στην Εθνική Οδό Λαμίας – Καρπενησίου, από την 30η χ/θ έως την 64,7η χ/θ, από την 10:00 ώρα της 13-01-2025.

Αποφασίστηκε η υποχρεωτική χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων όλων των οχημάτων, λόγω χιονόπτωσης – παγετού:

Σε όλο το οδικό δίκτυο του Α.Τ. Σπερχειάδας.

Από την 1η χ/θ έως τη 17η χ/θ της επαρχιακής οδού Αμφίκλειας – Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού (θέση Φτερόλακκα).

Η κυκλοφορία των οχημάτων, λόγω έντονης βροχόπτωσης, έχει διακοπεί στην οδό Ι. Τσεκούρα, στην Ροδίτσα Λαμίας, περιοχή Κένταυρος (Ιρλανδική διάβαση), από ώρα 09:00 της 13-01-2025.

Νομός Φωκίδας:

Η κυκλοφορία των οχημάτων, διεξάγεται με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων, λόγω χιονόπτωσης – παγετού:

Στην Επαρχιακή Οδό Γραβιάς – Μαυρολιθαρίου.

Στην Επαρχιακή Οδό Γραβιάς – Επταλόφου.

Στην Επαρχιακή Οδό Πολύδροσου – Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού.

Επισημαίνεται ότι, για το σύνολο του οδικού δικτύου των Νομών Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, εφόσον τα οχήματα αυτά δεν φέρουν ειδικά ελαστικά.

Μακεδονία

Σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών, με στόχο την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, καθώς και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, ισχύει ο υποχρεωτικός εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα (εφόσον δεν φέρουν ειδικά ελαστικά), για όλο το οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

Υπενθυμίζεται ότι το ίδιο ισχύει και για όλο το οδικό δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας και Χαλκιδικής, σύμφωνα με αποφάσεις των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας και Χαλκιδικής.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της κακοκαιρίας στην Αλεξανδρούπολη

Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης τέθηκε σε ισχύ προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας των φορτηγών οχημάτων με ωφέλιμο φορτίο άνω των 3,5 τόνων που κινούνται και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού από το ύψος της Μέστης μέχρι το Τελωνείο Κήπων.

Τα οχήματα στο παραπάνω τμήμα της Εγνατίας Οδού καθώς και σε ολόκληρο το εθνικό και επαρχιακό Δίκτυο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης θα κυκλοφορούν με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων, όταν και όπου αυτό απαιτείται.

Τα παραπάνω ισχύουν από τις 10 το βράδυ σήμερα και μέχρι να σταματήσει η κακοκαιρία

Εξάλλου, από τις 9 το βράδυ τέθηκε σε ισχύ η προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ε.Ο. 53 και συγκεκριμένα:

α)Από το ύψος του οικισμού Άβαντα έως και το ύψος του οικισμού Λεπτοκαρυάς (και στα δύο

ρεύματα),

Επίσης, αποφασίστηκε η προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Αλεξ/πολης Συκορράχης και συγκεκριμένα :α) Από το ύψος του Α/Κ Κίρκης έως και το ύψος του οικισμού Συκορράχης (και στα δύο ρεύματα), λόγω της αδυναμίας αποχιονισμού του οδικού δικτύου, των έντονων καιρικών φαινομένων και ολισθηρότητας του οδοστρώματος, προς αποφυγή πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.

