Η Άσφαλτος Δεν Συγχωρεί: Αν Υπάρχει Αύριο

Στην Ελλάδα τα τροχαία δεν είναι ατυχήματα. Είναι καθημερινά εγκλήματα με κοινωνική ανοχή.
Σε αυτήν τη νέα σειρά podcast, με τίτλο «Η Άσφαλτος Δεν Συγχωρεί», ο δημοσιογράφος Στέφανος Νικολαΐδης συνομιλεί με τον Κωνσταντίνο Μαρκουίζο (Ιαβέρη), έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει τη ζωή του στην οδική ασφάλεια και την αφύπνιση.
Μέσα από 4 επεισόδια, αναλύουμε:
– την ψυχολογία του Έλληνα οδηγού
– τη βία της ασφάλτου που ονομάσαμε «ατύχημα»
– τα σοκαριστικά στατιστικά
– την απουσία παιδείας
– και το τι μπορεί και πρέπει να αλλάξει
Μια ωμή, αληθινή, εκπαιδευτική σειρά για το τι σημαίνει να είσαι υπεύθυνος πίσω από το τιμόνι. Γιατί η άσφαλτος δεν συγχωρεί. Και ούτε πρέπει.
Επεισόδιο 4: Αν Υπάρχει Αύριο
Τι μπορούμε να αλλάξουμε; Υπάρχει τρόπος να σπάσουμε τον κύκλο της βίας στους δρόμους; Και αν ναι, γιατί δεν το κάνουμε;
Στο τέταρτο και τελευταίο επεισόδιο της σειράς, ο Στέφανος Νικολαΐδης και ο Ιαβέρης στρέφουν το βλέμμα στο αύριο. Στις δράσεις που μπορούν να φέρουν ουσιαστική αλλαγή: την παιδεία, την εκπαίδευση, την πολιτική βούληση, την προσωπική ευθύνη.
Μια συζήτηση με ρεαλισμό αλλά και ελπίδα. Γιατί ο χρόνος που χάνεται δεν επιστρέφει, αλλά ό,τι προλάβουμε, σώζει ζωές.
Διαθέσιμο τώρα σε Spotify και Apple Podcasts
