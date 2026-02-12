Νέα Σμύρνη: Χθες ασφαλτοστρώσανε, σήμερα τρυπάνε για οπτική ίνα...

Σε γειτονιά της Νέας Σμύρνης την περασμένη εβδομάδα έγιναν εργασίες ασφαλτόστρωσης στους δρόμους της περιοχής. Λίγα 24ωρα αφού ολοκληρώθηκαν τα έργα για τη νέα άσφαλτο, οι κάτοικοι ενημερώθηκαν ότι πρόκειται να ξεκινήσουν εργασίες για να περάσει οπτική ίνα πάνω στον φρεσκοστρωμμένο δρόμο.

Κάτοικος της περιοχής διευκρίνισε στον ΣΚΑΪ ότι υπήρξε βλάβη στην οπτική ίνα στη διάρκεια των εργασιών ασφαλτόστρωσης, με αποτέλεσμα κάποιοι από τους κατοίκους να μην έχουν Internet και τηλέφωνο.

«Πρέπει να σκαφτεί για να αποκατασταθεί η βλάβη για να έχουμε Internet και τηλέφωνο... » εξήγησε ο κάτοικος που μίλησε στον ΣΚΑΪ, ο οποίος πρόσθεσε ότι δεν γνωρίζει πότε θα αποκατασταθεί η βλάβη.

