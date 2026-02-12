Δέκα νέα κρούσματα ευλογιάς των αιγοπροβάτων καταγράφηκαν την περίοδο 1-8 Φεβρουαρίου στην Ελλάδα.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς των αιγοπροβάτων ενημερώνουν ότι η συνολική εικόνα της νόσου για το διάστημα από τον Αύγουστο 2024 έως και 08 Φεβρουαρίου 2026 διαμορφώνεται ως εξής:

2.094 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων

2.595 εκτροφές σε όλη τη χώρα

476.839 θανατώσεις αιγοπροβάτων

Παράλληλα, για την περίοδο 01–08 Φεβρουαρίου 2026, καταγράφηκαν 10 νέα κρούσματα σε 7 Περιφερειακές Ενότητες:

Αιτωλοακαρνανίας: 1

Εύβοιας: 1

Ηλείας: 4

Καβάλας: 1

Καρδίτσας: 1

Μαγνησίας & Σποράδων: 1

Πιερίας: 1

Τα στοιχεία για την πορεία της ευλογιάς επικαιροποιούνται διαρκώς, με βάση την αποστολή των τελικών δεδομένων από τις Περιφερειακές Ενότητες, και θα δημοσιοποιούνται τακτικά για την πλήρη και έγκυρη ενημέρωση των παραγωγών και της κοινής γνώμης.

Η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας παραμένει κρίσιμη για τον περιορισμό της νόσου.

Οι παραγωγοί οφείλουν να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.



Πηγή: skai.gr

