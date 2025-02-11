«Για την ταμπακιέρα και τα ΦΕΚ Τίποτα. Για το πώς επελέγησαν με άνωθεν εντολές συγκεκριμένα άτομα με συγγενική σχέση με την πολιτική ηγεσία από το σύνολο των πολύ πιο άξιων σχετικών με το αντικείμενο των σεισμών της χώρας επιστημόνων κουβέντα», απαντά ο Άκης Τσελέντης στις δηλώσεις από πηγές του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την παραίτησή του από την Εθνική Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου.

«Κάτι από Τέμπη μου θυμίζω. Αφήνω αυτή την φαιδρή απάντηση στη κρίση σας. Επειδή οι ώρες είναι κρίσιμες δεν θα ξανασχοληθώ με γελοία πολιτικά αφηγήματα», προσθέτει ο ίδιος σε νέα ανάρτησή του στο Facebook.

Συγκεκριμένα ο Άκης Τσελέντης δήλωσε:

«ΚΑΛΟ ΣΑΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

Αυτή είναι η απάντηση του Υπουργείου σχετικά με την σημερινή παραίτηση μου από την Εθνική Επιτροπή Σεισμικού Κινδύνου

«Σχετικά με την παραίτηση του κ. Τσελέντη, πηγές του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επισημαίνουν: «Η σύνθεση και η λειτουργία της Επιτροπής Σεισμικού Κινδύνου, όπως και της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου είναι απολύτως νόμιμες και έχουν ως κυρίαρχα κριτήρια την επιστημονική και ενδελεχή εξέταση των φαινομένων και εν συνεχεία την πληρέστερη και ακριβέστερη ενημέρωση των πολιτών.»

Για την ταμπακιέρα και τα ΦΕΚ Τίποτα. Για το πως επελέγησαν με άνωθεν εντολές συγκεκριμένα άτομα με συγγενική σχέση με την πολιτική ηγεσία από το σύνολο των πολύ πιο άξιων σχετικών με το αντικείμενο των σεισμών της χώρας επιστημόνων κουβέντα.

Κάτι από Τέμπη μου θυμίζω. Αφήνω αυτή την φαιδρή απάντηση στη κρίση σας,

Επειδή οι ώρες είναι κρίσιμες δεν θα ξανασχοληθώ με γελοία πολιτικά αφηγήματα.»

«Οι προσωπικές ατζέντες του καθενός, τέτοιες στιγμές, δεν πρέπει να αφορούν κανέναν», ανέφεραν νωρίτερα πηγές του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αναφορικά με την παραίτηση, με αιχμές, του Άκη Τσελέντη από την Εθνική Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου.

Συγκεκριμένα, οι πηγές του υπουργείου δήλωσαν: «Η σύνθεση και η λειτουργία της Επιτροπής Σεισμικού Κινδύνου, όπως και της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου είναι απολύτως νόμιμες και έχουν ως κυρίαρχα κριτήρια την επιστημονική και ενδελεχή εξέταση των φαινομένων και εν συνεχεία την πληρέστερη και ακριβέστερη ενημέρωση των πολιτών. Δεν πρόκειται να υπεισέλθουμε και να σχολιάσουμε τίποτα άλλο. Οι προσωπικές ατζέντες του καθενός, τέτοιες στιγμές, δεν πρέπει να αφορούν κανέναν».

Η ανάρτηση Τσελέντη

Νωρίτερα, ο κ. Τσελέντης ανακοίνωσε πως απέστειλε επιστολή παραίτησης στον πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου, Ευθύμιο Λέκκα και στον γγ Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Παπαγεωργίου.

Στην επιστολή παραίτησής του, μεταξύ άλλων, τονίζει ότι δεν μπορεί να δεχθεί «να επιβάλλεται αυθαιρέτως από την πολιτική ηγεσία να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις της ΕΣΚ επιπλέον μέλη χωρίς να έχουν ΦΕΚ».

Η ανάρτησή του:

«Παραθέτω επιστολή παραίτησης μου:

Προς τον Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου Καθηγ. κ. Λέκκα και κ. Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

Αξιότιμοι κ. Πρόεδρε και κ. Γενικέ, σας υποβάλλω την παραίτησή μου από την Εθνική Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου, δια τον λόγο ότι δεν μπορώ να δεχθώ να επιβάλλεται αυθαιρέτως από την πολιτική ηγεσία να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις της ΕΣΚ επιπλέον μέλη χωρίς να έχουν ΦΕΚ.

Είμεθα μια εκλεγμένη με επιστημονικά κριτήρια επιτροπή που εκπροσωπούμε τους φορείς μας με ΦΕΚ. Τέτοιες πολιτικές παρεμβάσεις υποβαθμίζουν το ρόλο μας.

Εύχομαι καλή συνέχεια στο τόσο σημαντικό έργο που τόσο επιτυχημένα επιτελεί στο πρόσφατο σεισμό η ΕΣΚ.

Με Εκτίμηση

Καθηγητής Άκης Τσελέντης

Πρώην Δντης Γεωδυναμικού».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.