Λιάγκας μετά τον σάλο για τον Μπάλντοκ - «Συγγνώμη, λάθος δημοσιογραφική εκτίμηση» 

Από τον αέρα της εκπομπή του σήμερα, ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε στον σάλο και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από το χθεσινό ρεπορτάζ για το πολυτελές σπίτι του Τζορτζ Μπάλντοκ, ενώ ο παίκτης της Εθνικής ήταν ήδη νεκρός.

«Ποτέ δεν έχω κρυφτεί στην ζωή μου. Το λάθος που έκανα χθες ξεπερνάει κάθε δικαιολογία και δεν θα δικαιολογηθώ. Αναλαμβάνω όλη την ευθύνη εγώ. Θέλω να σας παρακαλέσω οποιαδήποτε δικαιολογημένη αντίδραση θυμού και οργής να περιοριστεί σε μένα και να αφήσετε έξω τους συνεργάτες και το περιβάλλον μου.

Ήταν μια απόλυτα λανθασμένη δημοσιογραφική εκτίμηση. Σε καμία περίπτωση δε θα έπρεπε να επεκταθεί το ρεπορτάζ σε κάποια στοιχεία για τα σπίτι του, που δεν συνεισέφεραν τίποτα όταν υπήρχε ο χαμός ενός ανθρώπου» .

«Χθες το βράδυ δεν κοιμήθηκα…καλά κάνετε και μου τη λέτε γιατί πριν 3 βδομάδες όταν κάηκε το σπίτι μου, είχα πει ότι δεν πρέπει το δράμα ενός ανθρώπου να γίνεται lifestyle ρεπορτάζ. Λάθος μεγάλο, περιττό όλο το χθεσινό. Λυπάμαι πραγματικά και είμαι συντετριμμένος, που χωρίς να το θέλουμε αμαυρώσαμε μία μέρα αφιερωμένη στην μνήμη ενός ανθρώπου.

Ευτυχώς που χθες η Εθνική μας συγκίνησε και απέτισε φόρο τιμής για τον άδικο χαμό αυτού του ανθρώπου.

Συγγνώμη απ’ όλους όσους στεναχώρησα, προκάλεσα και θύμωσα».

Πηγή: skai.gr

