Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κλειστά τα δημοτικά σχολεία στις 23 Οκτωβρίου – Απεργούν οι δάσκαλοι 

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ) εξήγγειλε 24ωρη απεργία και συγκέντρωση στα Προπύλαια Αθηνών

σχολειο

Σε 24ωρη απεργία στις 23 Οκτωβρίου 2024 και συγκέντρωση στα Προπύλαια Αθηνών στις 12:00 καλεί τους εκπαιδευτικούς η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ).  

Οι ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς των εκπαιδευτικών, η κατάργηση της αξιολόγησης, η αντίθεση στις συμπτύξεις τμημάτων και η λήψη μέτρων για την ασφάλεια των σχολείων με κρατική χρηματοδότηση «στο ύψος των πραγματικών αναγκών», βρίσκονται στο επίκεντρο των διεκδικήσεων. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: απεργία δημοτικό σχολείο Δάσκαλοι ΔΟΕ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark