Σε 24ωρη απεργία στις 23 Οκτωβρίου 2024 και συγκέντρωση στα Προπύλαια Αθηνών στις 12:00 καλεί τους εκπαιδευτικούς η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ).

Οι ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς των εκπαιδευτικών, η κατάργηση της αξιολόγησης, η αντίθεση στις συμπτύξεις τμημάτων και η λήψη μέτρων για την ασφάλεια των σχολείων με κρατική χρηματοδότηση «στο ύψος των πραγματικών αναγκών», βρίσκονται στο επίκεντρο των διεκδικήσεων.

