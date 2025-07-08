Ανακοίνωση για το συμβάν με την ακινητοποίηση της αμαξοστοιχίας 2593, που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη - Λάρισα, στον Σ.Σ Σίνδου έπειτα από αναφορές για οσμή εντός του συρμού, εξέδωσε η Hellenic Train.

Σύμφωνα με ενημέρωση της εταιρείας διερευνάται το περιστατικό, ενώ η αμαξοστοιχία μετά τις προβλεπόμενες διαδικασίες και ελέγχους αναχώρησε με καθυστέρηση.

Ειδικότερα, το προσωπικό της εταιρείας εφάρμοσε άμεσα όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την αντιμετώπιση του συμβάντος, παρουσία και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία κλήθηκε από επιβάτες. Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε, δεν διαπιστώθηκε ύπαρξη πυρκαγιάς ή καπνού. Ωστόσο, όμως, λόγω των απαραίτητων διαδικασιών, η αμαξοστοιχία αναχώρησε με σημαντική καθυστέρηση.

Αποζημιώσεις

Η Hellenic Train ενημερώνει επίσης ότι σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2021/782, οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας μπορούν να αποζημιωθούν με το 25% της αξίας του εισιτηρίου τους, με τους παρακάτω τρόπους:

- Τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί από εκδοτήρια και έχουν πληρωθεί με μετρητά, αποζημιώνονται μόνο από τα ενεργά εκδοτήρια.

- Οι κάτοχοι των εισιτηρίων, τα οποία έχουν αγοραστεί με κάρτα, ανεξάρτητα από κανάλι πώλησης (εκδοτήρια, webticketing & app) μπορούν:

είτε να απευθυνθούν σε κάποιο εκδοτήριο Σταθμού για την αποζημίωση του εισιτηρίου.

είτε να στείλουν γραπτό αίτημα στην εταιρεία μέσω της φόρμας παραπόνων/αιτημάτων με τον αριθμό του εισιτηρίου, αν είναι ηλεκτρονικό, ή να επισυνάψουν το pdf του εισιτηρίου ή ευκρινή φωτογραφία αν είναι εκδοτηρίου, ζητώντας το αναλογούν αντίτιμο, το οποίο θα επιστραφεί στην κάρτα, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την αγορά του εισιτηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αιτήσεων αποζημίωσης, οι επιβάτες παρακαλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Hellenic Train ή να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.