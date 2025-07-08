Λάρισα: Άνδρας επιτέθηκε και τραυμάτισε νεαρή οδηγό μετά από τροχαίο

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στον κυκλικό κόμβο της οδού Κοζάνης στη Λάρισα, όταν ένας άντρας οδηγός, επιδεικνύοντας ακραία και βίαιη συμπεριφορά, χειροδίκησε σε βάρος νεαρής γυναίκας οδηγού, λίγα λεπτά μετά από τροχαίο ατύχημα.

Το επεισόδιο σημειώθηκε παρουσία πολλών αυτοπτών μαρτύρων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο γυναίκες από τον Τύρναβο ενεπλάκησαν σε τροχαία σύγκρουση με τον συγκεκριμένο άντρα. Ωστόσο, αντί να περιοριστεί σε ανταλλαγή στοιχείων, ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε λεκτικά και στη συνέχεια να χτύπησε στο πρόσωπο τη νεαρή οδηγό, τραυματίζοντάς την.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, καθώς έφερε εμφανή τραύματα από το χτύπημα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Άμεσης Δράσης και της Τροχαίας Λάρισας, οι οποίες και διερευνούν το περιστατικό. Αυτόπτες μάρτυρες έχουν ήδη δηλώσει πρόθυμοι να καταθέσουν στις Αρχές για να στηρίξουν τη νεαρή οδηγό και να αποδοθούν οι ευθύνες στον δράστη της επίθεσης.

Πηγή: tirnavospress

