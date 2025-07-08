Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συναγερμός σε τρένο στη Θεσσαλονίκη: Έβγαιναν καπνοί από τα κλιματιστικά - Ακινητοποιήθηκε ο συρμός

Το τρένο πραγματοποιούσε τη διαδρομή Θεσσαλονίκη-Αιγίνιο και σταμάτησε έξω από τη Σίνδο - Στο σημείο πυροσβεστική και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ

Train

Λήξη συναγερμού για το τρένο που ακινητοποιήθηκε έξω από τη Σίνδο, όταν οι επιβάτες είδαν να βγαίνουν καπνοί από τα κλιματιστικά.

Στο σημείο μετέβησαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής που δεν επιχείρησαν καθώς, όπως διαπιστώθηκε δεν επρόκειτο για πυρκαγιά. Οι επιβάτες κατέβηκαν από την αμαξοστοιχία και τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που είχαν φτάσει στο σημείο προληπτικά, αποχώρησαν. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τρένο Θεσσαλονίκη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark