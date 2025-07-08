Λήξη συναγερμού για το τρένο που ακινητοποιήθηκε έξω από τη Σίνδο, όταν οι επιβάτες είδαν να βγαίνουν καπνοί από τα κλιματιστικά.

Στο σημείο μετέβησαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής που δεν επιχείρησαν καθώς, όπως διαπιστώθηκε δεν επρόκειτο για πυρκαγιά. Οι επιβάτες κατέβηκαν από την αμαξοστοιχία και τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που είχαν φτάσει στο σημείο προληπτικά, αποχώρησαν.

