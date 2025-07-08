Λογαριασμός
Σεισμός 3,8 Ρίχτερ στον Πύργο

Το επίκεντρο εντοπίστηκε πέντε χιλιόμετρα, νότια, νοτιοανατολικά του Πύργου - Το εστιακό βάθος εκτιμήθηκε στα 19,3 χιλιόμετρα

Πύργος

Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή, περίπου στις 22:00, στον Πύργο, καθώς και σε άλλες περιοχές της Ηλείας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε πέντε χιλιόμετρα, νότια, νοτιοανατολικά του Πύργου.

Πύργος

Σύμφωνα και με την μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε σε απόσταση πέντε χιλιομέτρων, ανατολικά από τον Πύργο.

