Σεισμός 3,8 Ρίχτερ στον Πύργο

Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή, περίπου στις 22:00, στον Πύργο, καθώς και σε άλλες περιοχές της Ηλείας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε πέντε χιλιόμετρα, νότια, νοτιοανατολικά του Πύργου.

Σύμφωνα και με την μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε σε απόσταση πέντε χιλιομέτρων, ανατολικά από τον Πύργο.

