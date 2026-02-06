Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Παμπειραϊκή απεργία κρατά δεμένα από το πρωί τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά, όπως ανακοίνωσε το Εργατικό Κέντρο Πειραιά σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας – Δυτικής Αττικής.

Τα δρομολόγια των πλοίων τροποποιούνται και η αναχώρησή τους θα γίνει μετά τις 23:00, σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό.

Οι εργαζόμενοι διεκδικούν την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων με αυξήσεις, τη λήψη μέτρων υγείας και ασφάλειας στα πλοία, καθώς και τη θέσπιση αυστηρότερων ελέγχων.

