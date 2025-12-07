Hellenic Train: Από σύγκρουση με ζώο ακινητοποιήθηκε η αμαξοστοιχία 2592

Bλάβη στη μάσκα της μηχανής, η οποία προκλήθηκε ύστερα από σύγκρουση με ζώο που βρέθηκε στις σιδηροδρομικές γραμμές, ήταν η αιτία εξαιτίας της οποίας η αμαξοστοιχία 2592, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Λάρισα–Θεσσαλονίκη, ακινητοποιήθηκε στην περιοχή της Ζάχαρης, σύμφωνα με την Hellenic Train.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σημείο έφτασε άμεσα εφεδρική μηχανή για τη ρυμούλκηση της αμαξοστοιχίας, στην οποία επέβαιναν 85 άτομα, προς τη Λάρισα, ώστε να πραγματοποιηθεί η αντικατάσταση της μηχανής που παρουσίασε βλάβη.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η αμαξοστοιχία συνέχισε το δρομολόγιό της προς τη Θεσσαλονίκη με καθυστέρηση 140 λεπτών.

Παράλληλα, η Hellenic Train διέθεσε λεωφορείο από τον σταθμό της Λάρισας για τους επιβάτες που επιθυμούσαν να μετακινηθούν προς Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια της αναμονής.

Το προσωπικό εντός της αμαξοστοιχίας παρέμεινε συνεχώς στο πλευρό των επιβατών, παρέχοντας ενημέρωση για όλες τις ενέργειες και την πορεία αποκατάστασης του δρομολογίου.

Πηγή: skai.gr

