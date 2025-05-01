Σε μαζική συμμετοχή στην απεργία και στις συγκεντρώσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά την Πέμπτη 1 Μαΐου καλούν τα συνδικάτα.

Η συγκέντρωση της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) για την Εργατική Πρωτομαγιά θα γίνει μαζί με το Εργατικό Κέντρο Αθήνας στις 11:00 το πρωί της Πέμπτης στην Πλατεία Κλαυθμώνος.

Η ΑΔΕΔΥ καλεί τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να δώσουν δυναμικά το «παρών» στην απεργιακή συγκέντρωση στις 11:00 π.μ. στην Πλατεία Κοραή.

Το ΠΑΜΕ, πραγματοποιεί συγκέντρωση στις 10:30 π.μ. στο Σύνταγμα.

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, οι σταθμοί Σύνταγμα και Πανεπιστήμιο είναι κλειστοί και οι συρμοί διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση.

Νωρίτερα, αντιπροσωπείες του ΠΑΜΕ, της ΟΒΣΑ, της ΟΓΕ και Σωματείων κατέθεσαν στεφάνια στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, στον τόπο της θυσίας των 200 κομμουνιστών και στον ιστορικό χώρο του Πολυτεχνείου στην Πατησίων.

Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο

Σε ισχύ είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας καθώς είναι σε εξέλιξη απεργιακές συγκεντρώσεις.

Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας από το ύψος της οδού Σέκερη, στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας και στην οδό Σταδίου.

