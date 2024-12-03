«Οι δασοκομάντος με την ΕΜΑΚ έφυγαν αεροπορικώς μέσα στη νύχτα με μεγάλο ρίσκο για να φτάσουν στη Ρόδο, συν τις δυνάμεις που είχαμε στην περιοχή, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον Στρατό, την Αστυνομία. Όλοι συντονίστηκαν και οργανώθηκαν σωστά. Υπήρχε η πρόληψη και το 112 και στη Λήμνο και στη Χαλκιδική και παντού» ανέφερε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας.

Όπως σημείωσε, η κλιματική κρίση και οι μεγάλες φυσικές καταστροφές που πλήττουν όλο τον πλανήτη, αποδεικνύουν ότι πάντα ιεραρχείται πάνω απ' όλα η ανθρώπινη ζωή και για αυτό οι πολίτες πλέον πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να πειθαρχούν στις αρχές και το 112, ακόμα και αν κάποιες φορές τα μηνύματα δεν ανταποκρίνονται ακριβώς στα καιρικά φαινόμενα που τελικά έρχονται. «Πρέπει να ακούμε και να προσέχουμε ιδιαιτέρως. Και αν υπερβάλλουμε κάποιες φορές με το 112, οι εισηγήσεις της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου -που είναι το Αστεροσκοπείο, η ΕΜΥ και οι κορυφαίοι επιστήμονές μας- είναι αυτές. Προτιμώ να βγαίνει 112, να είναι υποψιασμένοι όλοι οι συμπολίτες και να ξέρουν τι γίνεται, παρά μία φορά να μη βγει και να θρηνήσουμε έστω και μία ανθρώπινη ζωή» τόνισε ο υπουργός.

«Η Πολιτική Προστασία κάνει τη δουλειά της, την έκανε πολύ σοβαρά. Όπως την κάναμε το καλοκαίρι με τις φωτιές, έτσι την κάνουμε τώρα με τις πλημμύρες. Με πολύ κόπο και πολλή προσπάθεια, αυτά τα παιδιά, οι άνθρωποι της ΕΜΑΚ, οι δασοκομάντος των ΕΜΟΔΕ, οι εθελοντές, οι ειδικοί διασώστες, 4.000 χιλιάδες κλήσεις σε τρεις μέρες, πολύ-πολύ μεγάλη κινητοποίηση στο πεδίο. Ένα μεγάλο μπράβο έχω να πω σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και πρέπει να αισθάνεται η ελληνική κοινωνία ότι, ναι, το κράτος είναι δίπλα στους πολίτες και βοηθάει» είπε ο υπουργός, επισημαίνοντας ότι υπάρχει σχέδιο και για τα πιο δύσκολα σενάρια, και για την Αττική, η οποία, όπως ανέφερε, είναι υπερκατοικημένη και υπάρχουν μπαζωμένα ρέματα, όπως στον βόρειο κομμάτι του Κηφισού, που μέσα στο ρέμα είναι χτισμένα 50 σπίτια και 2 εργοστάσια.

Επαναλαμβάνοντας την άποψή του ότι σε ορισμένες περιοχές θα πρέπει να δοθούν αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες, να κατεδαφιστούν κάποια ακίνητα και να ξεμπαζωθούν ρέματα, ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι τα χρήματα για τις αποζημιώσεις αυτές «είναι υποπολλαπλάσια. Δηλαδή πιστεύω ότι πλέον -το είπε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που με επισκέφθηκε στο war room της Πολιτικής Προστασίας- για κάθε 1 ευρώ που επενδύουμε στην πρόληψη και σε έργα υποδομής γλιτώνουμε 8 ευρώ από τις καταστροφές».

Τέλος, σχετικά με τις υποδομές δήλωσε: «Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη -θέλω να είμαι ειλικρινής- αυτά τα πέντε χρόνια έκανε όχι βήματα, αλλά σημαντικά άλματα στον τομέα της πολιτικής προστασίας, αλλά και των δημόσιων έργων. Υπήρχε γενικώς μία κατάσταση, η οποία δεν ήταν τακτοποιημένη, δεν γνωρίζαμε καν ποια είναι τα βασικά έργα, πού βρίσκονται, αν έχουν προχωρήσει. Τώρα γίνεται μία προτεραιοποίηση με βάση τα κονδύλια τα οποία υπάρχουν, γιατί χρήματα για να γίνουν όλα οριζοντίως στη μονάδα του χρόνου δεν υπάρχουν. Και νομοθετείται μόνιμα η μείωση του χρόνου, η μείωση της γραφειοκρατίας και το πιο αποτελεσματικό κράτος. Το είδαμε αυτό στην περίπτωση του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Ο Κυρ. Μητσοτάκης έδωσε 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ για το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ. Και ξαφνικά και drone έχουμε και τα είδαμε να λειτουργούν και war room στην Πολιτική Προστασία, το 112 το οποίο το είχαν απαξιώσει, το κορυφαίο εργαλείο το οποίο υπάρχει. Το engage για να βλέπουμε τις δυνάμεις που επιχειρούν στο πεδίο. Έρχονται τεχνητή νοημοσύνη, νέα Canadair, νέα ελικόπτερα, 1.200 πυροσβεστικά οχήματα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

