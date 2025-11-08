Με καθυστέρηση περίπου δύο ωρών ολοκληρώθηκε το ταξίδι 230 επιβατών της αμαξοστοιχίας IC 56 που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη το απόγευμα του Σαββάτου καθώς ακινητοποιήθηκε στις 19:05 στον σταθμό Σφενδάλης, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, στο σημείο μετέβησαν άμεσα δύο εφεδρικές μηχανές, προκειμένου να αντικαταστήσουν τις μηχανές της ακινητοποιημένης αμαξοστοιχίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η αμαξοστοιχία συνέχισε το δρομολόγιό της προς τη Θεσσαλονίκη με καθυστέρηση 119 λεπτών.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της εταιρείας βρισκόταν κοντά στους επιβάτες, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη του δρομολογίου, ενώ προσφέρθηκαν νερά και σνακ. Απόψε, το τηλεφωνικό κέντρο της Hellenic Train (14511) θα παραμείνει διαθέσιμο για δύο επιπλέον ώρες, έως τις 23:00, προκειμένου να εξυπηρετήσει τους επιβάτες της αμαξοστοιχίας. Παράλληλα, στελέχη του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών θα βρίσκονται στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, για να υποδεχθούν τους επιβάτες κατά την άφιξή τους και να τους ενημερώσουν αναλυτικά σχετικά με τις προβλεπόμενες διαδικασίες αποζημίωσης.

Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και συνεργασία του», αναφέρει χαρακτηριστικά η Hellenic Train.

