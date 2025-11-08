Ένα απίστευτο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το Σάββατο στις 2.30 τα ξημερώματα στον Ομπλό, στην Αχαΐα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δένδρο.

Η πόρτα του συνοδηγού άνοιξε λόγω της πρόσκρουσης και ο άνδρας βρέθηκε στον γκρεμό.

Τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο. Ο οδηγός δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό, ενώ διενεργούνται έρευνες για τις συνθήκες του τροχαίου από την Τροχαία Πατρών.

Πηγή: skai.gr

