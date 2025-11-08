Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, επισκέφθηκε την Ύδρα, όπου τιμήθηκε από τον δήμο για τους ιστορικούς δεσμούς του νησιού με τους Αμερικανούς Φιλέλληνες.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ τιμήθηκε με το Μετάλλιο του Δήμου Ύδρας, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για τους Αμερικανούς Φιλέλληνες Ουίλιαμ Ουάσινγκτον και Τζορτζ Τζάρβις, που συνέδραμαν την επαναστατική δράση των Υδραίων κατά τη διάρκεια του Αγώνα της Ανεξαρτησίας.

Κατά τη συνάντηση, τονίστηκαν οι ισχυροί ιστορικοί και πολιτιστικοί δεσμοί ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ύδρα, ενώ η κ. Γκίλφοϊλ εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη μοναδικότητα του νησιού και δήλωσε πως σκοπεύει να το επισκεφθεί ξανά σύντομα.



Πηγή: skai.gr

