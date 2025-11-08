Λογαριασμός
Συνελήφθη λιμενικός στον Βόλο για ερωτικές πράξεις με ανηλίκους έναντι χρημάτων

Φέρεται να προσέγγιζε ανήλικα παιδιά ηλικίας 14 - 15 ετών και να τους δίνει χρήματα προκειμένου να έχει ερωτικές επαφές μαζί τους

Αστυνομία

Στη σύλληψη ενός λιμενικού γύρω στα 60 έτη που φέρεται να είχε ερωτικές επαφές με ανηλίκους έναντι αμοιβής προχώρησαν σήμερα στελέχη της υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ στον Βόλο.
 
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στους «Αδιάφθορους» έφθασαν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο εν λόγω λιμενικός εμφανιζόταν να προσεγγίζει ανήλικα παιδιά ηλικίας 14 - 15 ετών και να τους δίνει χρήματα προκειμένου να έχει ερωτικές επαφές μαζί τους.
 
Ακολούθησε έρευνα και κατόπιν παρακολούθησης φέρεται να τον έπιασαν σήμερα την ώρα που πήγαινε σε μία παρόμοια συνάντηση και συνελήφθη με τη διαδικασία του αυτοφώρου για απόπειρα γενετήσιας πράξης με ανήλικο με αμοιβή. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους με αμοιβή. Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να προστεθούν και οι φερόμενες τετελεσμένες πράξεις.

Αύριο ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

