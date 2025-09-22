H Ζωή Σμυρλή νέα προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών

Της Έλενας Γαλάρη
Η εισαγγελέας εφετών Ζωή Σμυρλή είναι η νέα προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών της Αθήνας.
Οι εκλογές διεξήχθηκαν λόγω της προαγωγής του μέχρι πρότινος προϊσταμένου Γεωργίου Κατζίδη, στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.
Η κυρία Σμυρλή θεωρείται νομικά επαρκής και διαθέτει εμπειρία, ώστε να ανταποκριθεί στα καθήκοντα της θέσης την οποία θα αναλάβει.
