H Ζωή Σμυρλή νέα προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών

Οι εκλογές διεξήχθηκαν λόγω της προαγωγής του μέχρι πρότινος προϊσταμένου Γεωργίου Κατζίδη, στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου 

Εφετείο

Της Έλενας Γαλάρη 

Η εισαγγελέας εφετών Ζωή Σμυρλή είναι η νέα προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών της Αθήνας.

Οι εκλογές διεξήχθηκαν λόγω της προαγωγής του μέχρι πρότινος προϊσταμένου Γεωργίου Κατζίδη, στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου

Η κυρία Σμυρλή θεωρείται νομικά επαρκής και διαθέτει εμπειρία, ώστε να ανταποκριθεί στα καθήκοντα της θέσης την οποία θα αναλάβει. 
 

