Για τις 30 Σεπτεμβρίου διεκόπη η δίκη των δύο ψαράδων οι οποίοι κατηγορούνται για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας στις 24 Ιανουαρίου 2021.

Με την έναρξη της διαδικασίας οι δύο κατηγορούμενοι δήλωσαν αθώοι. «Είμαστε αθώοι μας κατηγορούν άδικα, δεν ήμασταν εκεί. Ήμασταν δεμένοι στο λιμάνι και τρώγαμε στο σπίτι μας», ανέφερε ο πρώτος κατηγορούμενος ενώ και ο δεύτερος κατηγορούμενος όταν ρωτήθηκε από τον πρόεδρο αν αποδέχεται την κατηγορία είπε: «Δηλώνω αθώος, ήμασταν εκεί, ήμασταν στο σπίτι μας».

Οι δυο ψαράδες κατηγορούνται ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, εκείνη την ημέρα υπήρξε λογομαχία ανάμεσα στο θύμα που είχε βγει με το φουσκωτό σκάφος του για ψαροντούφεκο και τους δύο κατηγορούμενους που ήταν στο αλιευτικό τους. Οι ψαράδες φέρονται να έκαναν ελιγμούς γύρω από το φουσκωτό, να χτύπησαν με ξύλινο κοντάρι τον Σήφη Βαλυράκη,ο οποίος στη συνέχεια έπεσε στη θάλασσα.



